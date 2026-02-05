Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
La Juventus ha comunicato sui propri canali ufficiali che la sfida di Women's Champions League fra la squadra di mister Canzi e il Wolfsburg si giocherà a Torino nello stadio che solitamente ospita le partite della formazione allenata da Luciano Spalletti. Questo il comunicato dei bianconeri:
"Dopo l’abbraccio ricevuto dai tifosi bianconeri per la conquista della Supercoppa Italiana prima della partita della Prima Squadra Maschile contro la Cremonese, la Juventus Women torna in campo all’Allianz Stadium per affrontare le tedesche del Wolfsburg nel match valido come sfida di ritorno degli spareggi per accedere ai quarti di finale di UEFA Women’s Champions League.
È la terza sfida stagionale del cammino europeo della Juventus Women che si disputa all’Allianz Stadium dopo quelle giocate contro Benfica e Manchester United.
Da oggi, mercoledì 4 febbraio alle ore 15:00, è aperta la vendita dei biglietti per il match in programma per il 19 febbraio alle ore 18:45.
Il costo del biglietto è di 5 euro e ridotto a 1 euro per gli Under 14: per ogni tifoso presente all'Allianz Stadium, in regalo una gift card del valore di 10 euro da spendere sul nostro e-commerce.
E’ disponibile inoltre la tariffa speciale dei biglietti a 1 euro per gli Abbonati 2025-26, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card. Tutti loro potranno acquistare fino a quattro biglietti usufruendo della tariffa speciale".