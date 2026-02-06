Domani Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: prima chiamata per Lauberbach
Sono 26 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la giornata 23 di Serie BKT 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare il Frosinone, domani alle ore 15:00 allo Stadio Stirpe.
Portieri:
Matteo Grandi, Stefano Minelli, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.
Difensori:
Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti:
Andrea Adorante, Antonio Casas, Lion Lauberbach, John Yeboah.
