McKennie non ha ancora rinnovato con la Juventus. E l'Inter ha preso informazioni per l'estate

La Juventus è pronta ad annunciare il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. Il talento turco nei giorni scorsi ha trovato l'accordo coi bianconeri per il prolungamento fino al 2031, dando così il via alla stagione dei rinnovi di contratto. Una situazione che riguarda anche un altro pezzo pregiato della rosa bianconera come Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense è diventato un vero e proprio jolly per Luciano Spalletti, tecnico che oramai lo considera un imprescindibile delle sue rotazioni. Con la precedente gestione la Juventus sembrava vicinissima al prolungamento, oggi invece resta una certa distanza. Le parti hanno ripreso le discussioni in questo senso, ma a pochi mesi dalla scadenza non sembrano esserci stati passi in avanti degni di nota.

A giugno insomma, stando così le cose, McKennie sarà libero di firmare a zero con altre società. E in questo senso, racconta Matteo Moretto, è da segnalare una chiamata esplorativa dell'Inter, con Piero Ausilio che si è informato sulla sua situazione e sulle eventuali condizioni economiche per la sua firma a parametro zero. Una sorta di sondaggio e poco più, per il momento, con McKennie che è richiamato anche da diverse società di MLS che vorrebbero sfruttare la sua voglia di tornare in patria. Discorsi comunque prematuri, con la Juventus che in queste settimane proverà a mettere insieme i pezzi del puzzle per arrivare ad un prolungamento che farebbe certamente felice anche Luciano Spalletti.