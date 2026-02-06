Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Campobasso, Rizzetta chiarisce: "Non chiedo San Siro, ma più sostegno da tifo e imprenditori"

TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola D'Elisiis
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:25Serie C
Tommaso Maschio

Il presidente del Campobasso Matti Rizzetta nei giorni scorsi aveva parlato in un’intervista della volontà della società di puntare alla promozione in Serie B sottolineando come nonostante gli sforzi servisse un appoggio più corposo non solo da parte della tifoseria, ma anche da parte del tessuto imprenditoriale e dalle istituzioni del Molise.

Parole che hanno fatti discutere visto che nella giornata odierna il numero uno rossoblù in una nota sui canali ufficiali del club ha voluto fare chiarezza e precisare alcuni passaggi: “Nel 2022 ci siamo trovati davanti a una società completamente vuota, priva di fondamenta, strutture e risorse. Nessun altro aveva avuto il coraggio di assumersi quella responsabilità. In tre anni abbiamo vinto due campionati, riportato il Campobasso tra i professionisti, conquistato una salvezza e oggi stiamo vivendo un periodo storico che questo club non aveva mai raggiunto negli ultimi quarant’anni.

Questo percorso è stato possibile grazie a un gruppo di tifosi e di sponsor leali, che hanno creduto nel progetto fin dal primo giorno, sposandolo a occhi chiusi. A loro va sempre il nostro ringraziamento. Oggi, però, per continuare a sognare, serve uno sforzo più ampio. Non stiamo chiedendo il San Siro, ma è legittimo aspettarsi un maggiore sostegno da parte del tessuto imprenditoriale e una risposta più forte anche sugli spalti. Una media spettatori inferiore rispetto alla scorsa stagione è un dato che non può non far riflettere.

Non chiediamo miracoli: chiediamo progresso. E la sostenibilità di un progetto passa dal contributo di tutti. Ognuno deve fare la propria parte, il sottoscritto compreso. Tutto qui. Ho detto quello che era necessario dire. Ora restano tredici finali  e io non parlerò più. Serve soltanto sostenere la squadra, più uniti che mai. Forza Lupi”.

