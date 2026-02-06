Spezia, Donadoni: "Chiuso il mercato ora dobbiamo macinare punti. Ne abbiamo bisogno"

“Giusto ieri avevo parlato con Daniele chiedendogli quale fosse il suo desiderio e ha pensato di cogliere questa occasione, di fronte alla scelta del giocatore non si può fare altro che accettarla e gli auguro di trovare l’ambiente giusto che gli dia la possibilità di ripartire”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni saluta così l’attaccante Daniele Verde che nella giornata di oggi ha firmato con il Fatih Karagumruk: “Perdiamo un giocatore che per caratteristiche non abbiamo in rosa, ma quello che abbiamo fatto mi soddisfa. Adesso però dobbiamo chiudere il discorso mercato e mettere tutti i nuovi arrivati nella direzione giusta. Ora dobbiamo ripartire e macinare punti, ne abbiamo bisogno”.

Il tecnico dei liguri, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l’Entella si sofferma poi sul reparto offensivo: “È arrivato Skjellerup che si è allenato solo tre volte con noi, ma è un ragazzo che ha molta voglia di far vedere di cosa è capace. Non ha ancora la condizione per giocare una partita intera, ma lo integreremo e vedremo il suo utilizzo. Per il resto gli altri attaccanti, escluso Lapadula che è in fase di recupero stanno tutti bene. - spiega Donadoni come riporta Cittadellaspezia.com - Anche Bandinelli sta recuperando, mentre abbiamo avuto un problema con Bellemo che ha avuto la gastroenterite e vedremo domani se sarà a disposizione o meno”

Spazio poi a Beruatto: “Nel ruolo di difensore ha fatto bene ed è una bella alternativa, anche perché a sinistra ci sono già Adamo e Aurelio, ma se uno ha la duttilità di fare 2-3 ruoli è meglio. Ieri guardavamo Atalanta-Juventus e vedevamo McKennie che fa 4-5 ruoli e dove lo metti fa sempre bene. È un colpo di fortuna, vorrei che qualcuno dei miei imparasse a fare qualcosa di diverso”.

Donadoni poi si concentra sullo spirito nello spogliatoio e infine sulla gara: “Ho visto tutti sul pezzo e questo mi piace e se qualcuno fa qualcosa in più diventa uno stimolo per gli altri per migliorare. Abbiamo due gare ravvicinate e dobbiamo essere bravi a distribuire le energie anche se domani servirà dare tutto quello che c’è e poi penseremo al Bari e a chi sostituirà chi nella prossima gara. - conclude il tecnico – Entella? Dobbiamo andare in campo sapendo che ci metteranno in difficoltà, ci vuole rispetto e consapevolezza nei nostri mezzi. Sarà faticoso, come giusto che sia. Abbiamo vinto da loro, ma facendo tanta fatica e domani sarà lo stesso discorso. I ragionamenti statistici interessano ma fino ad un certo punto, poi serve andare in campo e pedalare”.