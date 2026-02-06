Pro Vercelli, stop alle trasferte fino al termine di febbraio. La nota della società
Nella serata di ieri era emersa la decisione da parte del Viminale di bloccare le trasferte dei tifosi della Pro Vercelli fino al termine del mese di febbraio a seguito degli incidenti avvenuti in occasione del derby contro il Novara giocato allo stadio Silvio Piola. Oggi è arrivata la conferma della decisione da parte delle Bianche Casacche con una nota sui propri canali ufficiali:
"La F.C. Pro vercelli 1892 comunica che, facendo seguito al Decreto del Ministro dell’Interno del 5 febbraio 2026, è stata disposto il divieto della vendita di titoli di accesso alle persone residenti nella Provincia di Vercelli e la chiusura dei rispettivi settori ospiti per le trasferte di campionato con il Lecco dell'8 Febbraio, con le Dolomiti Bellunesi del 15 Febbraio e con la Giana Erminio del 27 Febbraio".
Ricordiamo che nei confronti della tifoseria del Novara è stata utilizzata una mano ancora più pesante visto che il Ministero dell'Interno ha deciso di vietare le trasferte ai supporters azzurri fino al termine della stagione.
