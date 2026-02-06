Lazio vicina a Frattesi a gennaio, Fabiani conferma (senza nominarlo): "Lui sarebbe venuto..."

La Lazio, nella sessione di calciomercato da poco conclusa, è stata realmente vicina all'ingaggio di Davide Frattesi. La conferma arriva dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani che nel corso della conferenza stampa fiume di oggi, pur senza nominarlo, ha lasciato intendere come sia andata la trattativa per il centrocampista dell'Inter.

C'è qualche operazione che non è riuscito a postare a casa?

"Francamente non credo che la Lazio si sia indebolita, nella maniera più assoluta. Ho "imbarcato" degli ottimi elementi. E' il 64esimo mercato che faccio, c'è sempre qualcosa che lascia l'amaro in bocca ma non per volontà o per mancanza di soldi. Avevamo individuato un ragazzo dell'Inter che voleva anche venire qua, senza fare nomi, poi non c'è stata la possibilità. La Lazio poteva tranquillamente sostenere un prestito con obbligo, ma ogni società fa le proprie strategie. L'importante è non fare marchette".