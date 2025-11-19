Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Akanji: "Non sarebbe male segnare nel derby. L'obiettivo dell'Inter è lo Scudetto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:08Serie A
Manuel Akanji, difensore della Svizzera e dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo l'1-1 della sua Nazionale contro il Kosovo: "È stato un grande anno, una bella qualificazione per tutta la squadra. Penso che abbiamo fatto ottime prestazioni, siamo stati costanti e abbiamo meritato di andare al Mondiale".

Cosa pensa del fatto che l'Italia debba giocare i playoff?
"Dopo il ko in Norvegia e il fatto che loro avessero segnato tanti gol, era davvero difficile ribaltare il risultato nell'ultima partita perché avrebbero dovuto vincere con un largo margine. La Norvegia ha vinto di nuovo, vedremo chi toccherà agli Azzurri, ma dovranno giocare bene se vorranno andare al Mondiale".

Qual è l'obiettivo per il Mondiale?
"Non lo so ancora, pensiamo a passare il primo turno e poi vedremo che avversario affronteremo, ma cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Abbiamo la qualità per farlo, lo abbiamo dimostrato nelle ultime competizioni, possiamo fare strada, ma dipende da noi".

Domenica c'è il derby, è entusiasta all'idea di giocarlo?
"Sì, lo sto aspettando, ma onestamente non ci ho pensato ancora perché mi sono concentrato sulla Nazionale. Ci siamo qualificati e stanotte (ieri notte, ndr) festeggiamo, poi guarderò avanti al mio primo derby di Milano".

Un primo gol domenica non sarebbe male.
"No, non sarebbe male. Non ho ancora segnato e spero di farlo presto, non è il mio lavoro, ma sarebbe bello se potessi aiutare la squadra anche con questo e magari potrebbe succedere già nel fine settimana".

Si vede all'Inter nei prossimi anni?
"Lo spero, vediamo cosa succederà questa stagione, poi con il club decideremo cosa fare. Non lo so, dipende da come andrà la stagione, ma al momento sono molto felice a Milano".

Chivu può essere un grande allenatore in futuro?
"È ancora giovane, ma mi piace molto come si approccia alla squadra e allo staff, il modo che ha di comunicare con noi. Sono davvero felice al momento con lui, certo è giovane e deve ancora imparare molto, ma ha avuto un'ottima carriera e credo che possa prendere spunto da quello, dagli allenatori che ha avuto. Vedremo come andrà avanti".

L'obiettivo è vincere lo Scudetto?
"Certamente".

