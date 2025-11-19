Akanji: "Mi piace l'approccio di Chivu, ma deve imparare molto. Futuro? Spero sia all'Inter"

Nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset, Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato anche del suo allenatore Cristian Chivu: "È ancora giovane, ma mi piace molto come si approccia alla squadra e allo staff, il modo che ha di comunicare con noi. Sono davvero felice al momento con lui, certo è giovane e deve ancora imparare molto, ma ha avuto un'ottima carriera e credo che possa prendere spunto da quello, dagli allenatori che ha avuto. Vedremo come andrà avanti".

Si vede all'Inter nei prossimi anni?

"Lo spero, vediamo cosa succederà questa stagione, poi con il club decideremo cosa fare. Non lo so, dipende da come andrà la stagione, ma al momento sono molto felice a Milano".

Cosa pensa del fatto che l'Italia debba giocare i playoff?

"Dopo il ko in Norvegia e il fatto che loro avessero segnato tanti gol, era davvero difficile ribaltare il risultato nell'ultima partita perché avrebbero dovuto vincere con un largo margine. La Norvegia ha vinto di nuovo, vedremo chi toccherà agli Azzurri, ma dovranno giocare bene se vorranno andare al Mondiale".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Manuel Akanji.