Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina avversaria"

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-1 nel big match col Napoli: “Voglio parlare di calcio, di quello che di buono hanno fatto i nostri ragazzi per stare in partita. Abbiamo preso due pali, siamo andati sotto nonostante la reazione e nel secondo tempo abbiamo perso un po' di equilibrio subendo il 2-0 ma siamo stati in grado di riaprirla sul rigore. Dopo abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non abbiamo ritrovato più la lucidità per ribaltare la partita".

La poca lucidità è stata decisiva?

"E' uno spreco di energie buttate al vento, dovevamo restare lucidi. Sul secondo gol ci siamo trovati impreparati su una palla buttata là da Spinazzola, poi abbiamo reagito in ritardo e il terzo gol è stato la conseguenza della lucidità persa".

Difende ancora la sua squadra?

"E' quello che sto facendo, sono orgoglioso di quello che stanno facendo e sono ancora più fiducioso. Ho visto un grande primo tempo, siamo riusciti a essere dominanti, venendo qua a fare la nostra partita. Purtroppo il calcio è quello che è. E forse a noi qualcosa è mancato".

Che sensazione ha avuto dalla panchina?

"Non so cosa è successo e non mi interessa nemmeno, ma parlerò con loro perché non possiamo buttare al vento quello che di buono abbiamo fatto per litigare con la panchina avversaria. Dobbiamo pensare a quello che siamo e a dove vogliamo arrivare".