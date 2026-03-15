Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 marzo

L’INTER VUOLE BLINDARE CHIVU. NAPOLI, OCCHI SU ZEBALLOS DEL BOCA IN SCADENZA. LA JUVE VUOLE ANTICIPARE I TEMPI PER IL RINNOVO DI SPALLETTI

L'Inter pronta a blindare Cristian Chivu. Nonostante la sconfitta nel derby contro il Milan la formazione nerazzurra ha 7 punti di vantaggio proprio sui rossoneri e guida la classifica guardando tutti dall'alto. L'opportunità per ripartire si presenta questo pomeriggio quando a San Siro arriverà l'Atalanta di Raffaele Palladino reduce dal pesantissimo 1-6 casalingo contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La possibilità per allungare in attesa della sfida dell'Olimpico fra la squadra di Allegri e la Lazio. E il club di viale della Liberazione vuole trattenere a lungo il proprio tecnico. L'ex difensore del Triplete nerazzurro infatti andrà in scadenza il 30 giugno 2027 ma Marotta, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è pronto a proporre il rinnovo al suo allenatore.

Ala destra, sinistra o punta centrale all'occorrenza. Stando a quanto riportato da TyC Sports, il Napoli è sulle tracce di Exequiel Zeballos: un esterno offensivo argentino scuola Boca Juniors e ancora di proprietà del club xeneizes, ma solamente fino al 31 dicembre 2026. Ragion per cui dalle parti della Bombonera sono consapevoli di non avere tempo da perdere e che il rinnovo del giocatore classe 2002 è di assoluta priorità. Secondo quanto ripreso dal media argentino, il club partenopeo vorrebbe sferrare un assalto già in estate, ma il numero 7 del Boca si sarebbe già impegnato nei colloqui per il prolungamento di contratto. Ancora non sono arrivate novità in merito e qualora non firmasse entro giugno, qualsiasi altro club interessato potrebbe farsi avanti a partire da luglio. Eppure in casa xeneizes filtra ampio ottimismo a riguardo, nonostante sappiano quale sia il gioco del temporeggiamento. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe avviare i contatti già tra tre mesi. A quel punto per trattare un trasferimento per il prossimo gennaio, per chiudere il colpo da parametro zero. Il presidente Juan Román Riquelme vuole evitare questo scenario e i dialoghi tra Zeballos e il club argentino sono stati avviati anche per questa ragione. Il tempo è tiranno, il tempismo è la chiave.

La Juventus guarda avanti e lo fa partendo dalla conferma di Luciano Spalletti. Nella serata di ieri l’allenatore bianconero ha incontrato i dirigenti del club per discutere il nuovo contratto e soprattutto le linee guida del progetto tecnico. Il prolungamento non sembra in discussione: l’intesa è per andare avanti insieme fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno, anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare più avanti, probabilmente durante la sosta. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società ha scelto la strada della continuità, anticipando i tempi per evitare di trascinare la questione a fine stagione. Spalletti, dal canto suo, ha ritrovato a Torino l’entusiasmo del lavoro quotidiano in campo, dopo l’addio amaro alla Nazionale, e non ha dubbi sulla volontà di proseguire l’avventura in bianconero. Nei colloqui si è parlato soprattutto della Juventus che verrà. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per avere risorse da investire sul mercato. L’allenatore avrebbe chiesto quattro o cinque rinforzi di alto livello, con interventi previsti in tutti i reparti. In porta restano in bilico Di Gregorio e Perin, in difesa serve un centrale affidabile, mentre a centrocampo e in attacco si valutano diverse soluzioni, con l’idea di ripartire da Vlahovic e aggiungere un altro elemento di qualità. Intanto il campo chiama: da Udine parte il mini ciclo decisivo per il quarto posto, traguardo che vale presente e futuro.

ATLETICO, JULIAN ALVAREZ TITUBANTE SUL PROPRIO FUTURO

Martedì l'Atletico Madrid ha divorato in un sol boccone il Tottenham, infliggendogli un 5-2 pesante agli ottavi d'andata di Champions League. Al netto degli errori di Kinsky, con un debutto nella competizione da incubo ad occhi aperti, chi si è preso le luci della ribalta è stato Julian Alvarez. L'attaccante argentino è andato a segno con una doppietta, ma al di là della prestazione hanno sorpreso le dichiarazioni non troppo convinte sul proprio futuro al termine della partita: "Non lo so. Forse sì, forse no… non si sa mai", le parole de La Araña. "Griezmann resta con noi e giocherà la finale", ha rilanciato il tecnico dell'Atletico dopo le dichiarazioni pubbliche dell'attaccante francese sul suo divenire. "Abbiamo vinto l'altro giorno e la domanda è se Julian possa partire o restare. Julian ha rilasciato dichiarazioni corrette. Ci dà tantissimo. Dico ai nostri tifosi che va tutto bene… Avevo detto loro che avremmo lottato, e stiamo lottando". Insomma, senza entrare nello specifico, Simeone ha tentato di spegnere l'incendio.