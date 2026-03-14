L'Inter pronta a blindare Chivu: l'allenatore in scadenza nel 2027 ma si parla già di rinnovo

L'Inter pronta a blindare Cristian Chivu. Nonostante la sconfitta nel derby contro il Milan la formazione nerazzurra ha 7 punti di vantaggio proprio sui rossoneri e guida la classifica guardando tutti dall'alto. L'opportunità per ripartire si presenta questo pomeriggio quando a San Siro arriverà l'Atalanta di Raffaele Palladino reduce dal pesantissimo 1-6 casalingo contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La possibilità per allungare in attesa della sfida dell'Olimpico fra la squadra di Allegri e la Lazio.

E il club di viale della Liberazione vuole trattenere a lungo il proprio tecnico. L'ex difensore del Triplete nerazzurro infatti andrà in scadenza il 30 giugno 2027 ma Marotta, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è pronto a proporre il rinnovo al suo allenatore.

Sul suo ex compagno ha parlato ieri Diego Milito arrivato in sede a Milano: "Sono felicissimo che Chivu sia l'allenatore dell'Inter - ha sottolineato ai canali ufficiali del club - credo che ha grande valore per essere un grandissimo allenatore. Lo ha dimostrato in Primavera e lo sta dimostrando anche in prima squadra, dove sta facendo molto bene. Non ho dubbi che farà un grandissimo percorso all'Inter, mi auguro con tutto il cuore possa vincere questo Scudetto".