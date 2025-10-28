TMW Radio Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti

Dopo otto gare già tre i ko per l'Inter, che lo scorso anno ne ha perse in totale 5 in tutto il campionato. Si sta già mettendo a rischio la corsa verso il titolo? Così la pensano le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "L'Inter la ritengo la più forte del campionato. Il Napoli ne ha perse due come la Roma, non mi sembra così grave. Certo, ha perso due scontri diretti...".

Giovanni Capuano: "No, perchè è un'annata anomala, anche il Napoli ne ha perse già due. Poi delle tre che ha perso l'Inter, quella indiscutibile è quella con l'Udinese, le altre due devono far riflettere perché non riesce a mettere a terra quella superiorità che ha fatto vedere in certi scontri diretti".

Franco Ordine: "No, ma dico: ha giocato benissimo il primo tempo col Napoli, non è stato decisivo il rigore, ha commesso errori clamorosi nella seconda parte. Secondo me poi l'idea di Chivu di portarsi 15-20 metri più avanti con quella difesa non così veloce li espone ai feroci contropiedi".

Simone Braglia: "Parlando di identità nelle squadre, ne vedo in Roma, Milan e Como. Nelle altre, compresa l'Inter, ancora no. Chapeau a Chivu comunque, che ha avuto un comportamento ineccepibile dopo Napoli, è un allenatore di spessore, che ho sottovalutato. Per me può lottare comunque per lo Scudetto, qualitativamente è la più forte ma oggi non ha ancora recuperato quello stress mentale della Champions persa".

Christian Recalcati: "L'Inter è la più forte, almeno sulla carta. Non sono contento dei tre ko, che se li avesse fatti Inzaghi...

Paolo Paganini: "Una squadra forte dal punto di vista mentale, non solo dal punto di vista dei valori tecnici, va a Napoli e vince, visto il momento della squadra di Conte. Fai la partita per vincerla, per dare un colpo psicologico, invece è stato il contrario. Questi passaggi a vuoto non so a cosa siano dovuti, ma se vuoi centrare degli obiettivi devi lavorare soprattutto sull'approccio mentale. Se vediamo l'andamento delle altre big, l'Inter ha gli stessi passaggi a vuoto ed è lì".