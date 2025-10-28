Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"

Luciano Spalletti, ex allenatore di Napoli, Roma e Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento della possibilità che lui diventi tecnico della Juventus dopo l'esonero di Tudor: "Pensavo si parlasse dello spot di Amaro Montenegro. Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata".

La Juventus è pronta per lottare per lo Scudetto?

"Non lo so, sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Quando mi hanno chiamato a fare lo spot mi sono sentito un po' in imbarazzo perché chissà da quale aereo mi dovrò buttare per salvare un animale su una roccia di una montagna, mi ha fatto sembrare Tom Cruise, ma il copione è stato più semplice con un cavallo".

Come sta? Vuole tornare ad allenare?

"Sto bene, ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti".

Lo spot con Totti vi ha riappacificato.

"Si sta benissimo al suo fianco, anche perché c'è stato qualche punto di vista differente, qualche scelta azzardata, ma abbiamo passato periodi insieme bellissimi, degli anni in cui eravamo tutti coinvolti dentro un gruppo fantastico. Siamo tutti e due molto felici, lo trovo rilassato".

Sabato ci sarà Juventus-Cremonese. La vedremo lì?

"Ci vediamo sempre a vedere le partite perché io ho la passione per il calcio e me la porterò sempre dietro".