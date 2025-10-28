Lecce, Ramadani al 45': "Non possiamo solo difendere, dobbiamo attaccare di più"
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Napoli: "Difendiamo bene, giochiamo bene con la palla ma davanti dobbiamo fare di più davanti. Non possiamo solo difendere, ma anche fare di più in attacco".
