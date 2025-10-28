Coppa Italia Serie C, al Crotone basta la rete di Gomez per andare avanti. Foggia eliminato
Al Crotone basta la rete di Guido Gomez per battere il Foggia e passare il turno in Coppa Italia Serie C. La rete della vittoria arriva al minuto numero 33, tanto basta per vincere e passare agli ottavi di finale.
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Ore 18:00 - Forlì-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Carpi-Union Brescia
Ore 20:30 - Ternana-Campobasso
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia