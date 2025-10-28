Serie C, Giudice Sportivo: due turni per Zagnoni del Carpi, quattro fermati per una giornata

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C dopo l'undicesima giornata. Due giornate di squalifica per Davide Zagnoni del Carpi. Fermati per un turno invece Daniele Celiento del Casarano, Thomas Sandon del Vicenza, Moussa Toure della Sambenedettese e Galo Capomaggio della Salernitana.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Renate-Lecco 0-1

19' Sipos

Pro Vercelli-Pergolettese 2-0

23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro

Trento-Vicenza 1-1

23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)

Giana Erminio-Alcione Milano 1-1

28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)

Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0

Inter U23-Cittadella 0-1

72’ Salvi

Dolomiti Bellunesi-Triestina 1-0

79’ Clemenza

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Forlì-Pineto 1-1

13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)

Ascoli-Sambenedettese 1-0

40’ Milanese

Bra-Vis Pesaro 0-0

Pianese-Ravenna 0-1

90'+7 Okaka

Perugia-Livorno 2-0

54’ Kanoute, 70’ Montevago

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Atalanta U23-Picerno 6-2

11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)

Cavese-Crotone 1-0

3' Munari

Siracusa-Casarano 4-1

20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)

Trapani Audace Cerignola 2-1

8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)

Catania-Benevento 1-0

43’ rig. Cicerelli

Cosenza-Potenza 3-0

36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi

Monopoli-Giugliano 3-1

29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)

Sorrento-Latina 2-2

60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)

Salernitana-Casertana 2-1

60’ Liguori (S), 75’ Golemic (S), 81’ Bacchetti (C)

Classifica: Salernitana 25, Catania 24, Benevento 22, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti