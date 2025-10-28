Spezia-Padova, i convocati di Andreoletti: ancora out Gomez e Baselli. Torna Pastina

“Sono soddisfatto del mio gruppo e mi spiace non riuscire a dare spazio a qualche ragazzo come Seghetti, Villa o Ghiglione. Abbiamo alternative e non mi posso lamentare dal punto di vista numerico. Pastina torna fra i convocati, mentre per quanto riguarda Baselli puntiamo ad averlo a disposizione la prossima settimana. Sono invece sempre out Papu Gomez e Silva”. Così il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla squadra.

Assenti dunque Baselli, Silva e Gomez oltre a Russini, Voltan e Boi non convocati per scelta tecnica. Rispetto alla scorsa giornata rientrano invece Pastina, Bacci e Tumiatti. Questo l’elenco completo:

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Barreca, Belli, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Sgarbi, Villa

Centrocampisti: Bacci, Capelli, Crisetig, Di Maggio, Fusi, Harder, Tumiatti, Varas

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Lasagna, Seghetti