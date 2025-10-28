Fantacalcio, 9^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 9^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-MIlan)
A:
B: Krstovic, De Ketelaere
C: Lookman, Ahanor, Zappacosta, Hien, Ederson, Zalewski, Samardzic, Bellanova, Pasalic, Sulemana K, Carnesecchi, Scamacca
D: Maldini, Musah, Brescianini, Bernasconi, Kossounou, Djmsiti
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Torino)
A: Orsolini
B: Skorupski, Cambiaghi, Castro
C: Ferguson, Zortea, Freuler, Heggem, Fabbian, Miranda, Vitik
D: Lykogiannis, Rowe, , Moro, Lucumi, Dominguez, Ravaglia, Bernardeschi, Dallinga, De Silvestri, Pobega, Casale,
E: Ilic, Sulemana I.
CAGLIARI (Cagliari-Sassuolo)
A:
B:
C: Palestra, Caprile, Esposito Se., Felici, Folorunsho
D: Adopo, Prati, Idrissi, Obert, Kilicsoy, Luperto, Borrelli, Gaetano
E: Mazzitelli Pavoletti, Zè Pedro, Ciocci, Zappa, Rodriguez, Luvumbo
COMO (Como-Hellas Verona)
A: Paz
B: Butez
C: Da Cunha, Douvikas, Vojvoda, Kuhn, Diego Carlos, Ramon, Diao, Kempf, Caqueret, Perrone,
D: Valle, Baturina, Morata, Posch, , Smolcic, Addai
E: Goldaniga, Moreno, Van der Brempt
CREMONESE (Cremonese- Genoa)
A:
B:
C: Vardy, Zerbin, Baschirotto, Vazquez
D: Bonazzoli, Vandeputte, Terracciano, Floriani, Silvestri, Sanabria, Payero, Barbieri
E: Bianchetti, Ceccherini, Folino, Audero, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Inter-Fiorentina)
A:
B:
C: Kean, Gudmudsson
D: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Mandragora, Dodo, Gosens, De Gea, Dzeko, Ndour
E: Parisi, Viti, Sabiri, Fortini, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo
GENOA (Cremonese-Genoa)
A:
B:
C: Malinovskyi, Vasquez
D: Frendrup, Colombo, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Norton-Cuffy, Ekuban, Vitinha, Messias, Cornet, Martin
E: Sabelli, Vogliacco, Cuenca, Gronbaek, Ekhator, Ostigard, Thorsby, Venturino
HELLAS VERONA (Como- Hellas Verona)
A:
B:
C: Giovane, Orban, Belghali
D: Montipo, Bradaric, Serdar, Gagliardini, Frese, Valentini
E: Santiago, Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Akpa Akpro, Bernede, Slotsager, Kastanos, Cham
INTER (Inter-Fiorentina)
A: Lautaro
B: Dumfries, Bonny, Dimarco, Bastoni, Sommer, Calhanoglu
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella
D: Zielinski, Diouf, Luis Henrique, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Sucic, Martinez Jo.
E: Palacios, Bisseck
JUVENTUS (Juventus-Udinese)
A: Yildiz, Vlahovic
B: Di Gregorio, Thuram,
C: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Conceicao, Locatelli, Kelly,
D: Openda, David, Rugani, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Perin, Adzic, Zhegrova, Miretti
E:
LAZIO (Pisa-Lazio)
A: Zaccagni
B: Isaksen, Dia,
C: Gila, Provedel, Pedro, Romagnoli, Guendouzi, Basic
D: Marusic, Cataldi, Vecino, Belhayane, Lazzari, Patric, Noslin, Hysaj, Provstgaard, Mandas,
E:
LECCE (Lecce-Napoli)
A:
B:
C:
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Falcone
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Berisha, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (Atalanta-Milan)
A: Leao
B: Saelemaekers, Modric
C: Gabbia, Pavlovic, Fofana, Gimenez, Maignan
D: De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku, Tomori
E: Chuckwueze, Athekame, Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Lecce-Napoli)
A: Mc Tominay, Hojlund
B: Anguissa
C: Savic, Di Lorenzo, Spinazzola, Politano, Buongiorno, Lucca, Beukema, Neres,
D: Gilmour, Olivera, Elmas, Juan Jesus, Noa Lang, Gutierrez, Rrahmani
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino,
PARMA (Roma-Parma)
A:
B:
C: Pellegrino
D: Suzuki, Cutrone, Lovik, Sorensen, Britschgi, Bernabè, Delprato, Valenti, Cremaschi, Ordonez
E: Circati, Keita, Troilo, Balogh, Djuric, Estevez, Benedyczak
PISA (Pisa-Lazio)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Semper, Nzola, Akinsanmiro, Marin, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli
E: Scuffet, Piccinini, Moreo, Mbambi, Hojholt, Meister, Aebischer, Lusuardi, Albiol, Lorran, Leris, Vural, Angori, Denoon, Buffon
ROMA (Roma-Parma)
A: Soulè, Svilar
B: Cristante, Dybala
C: Konè, Mancini, N'Dicka, Wesley, Celik, Pellegrini Lo.,
D: Rensch, Dovbyk, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas, Ferguson, Hermoso, Bailey, Pisilli
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena
SASSUOLO (Cagliari-Sassuolo)
A:
B: Berardi, Laurientè, Pinamonti
C: Doig, Thorstvedt, Idzes
D: Fadera, Vranckx, Matic, Muric, Kone
E: Lipani, Turati, Candè, Coulibaly W., Volpato, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Skjellerrup, Odenthal, Walukiewicz
TORINO (Bologna-Torino)
A:
B:
C: Simeone
D: Lazaro, Ngonge, Casadei, Asllani, Coco, Gineitis, Biraghi, Adams, Vlasic, Paleari
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan, Ilic, Maripan, Ismajli, Masina, Nije, Zapata
UDINESE (Juventus-Udinese)
A:
B:
C: Atta, Davis, Zaniolo, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Sava, Ehizibue, Miller, Lovric, Zarraga, Bravo, Kabasele, Bayo
E: Karlstrom, Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Buksa, Okoye
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30