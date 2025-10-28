Venezia-SudTirol, i convocati di Stroppa: ancora out Compagnon e Duncan

Sono 24 i calciatori convocati da Giovanni Stroppa per la sfida di domani contro il SudTirol. Rispetto a pochi giorni fa non ci sono novità di rilievo con Plizzari assente per il problema al tendine rotuleo. Ancora out anche Duncan, che ha recuperato dai problemi fisici anche se non è ancora al meglio, e Compagnon. Questa la lista completa:

Portieri: Matteo Grandi, Thomas Moino, Filip Stankovic.

Difensori: Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi.

Centrocampisti: Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.

Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.