Frosinone-Virtus Entella, formazioni ufficiali: Alvini sceglie Raimondo in attacco
Queste le formazioni ufficiali di Frosinone-Virtus Entella, gara valida per la decima giornata di Serie B.
FROSINONE 4-2-3-1: Palmisani; Bracaglia, J. Gelli, Calvani, A. Oyono; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Kone, Kvernadze; Raimondo
VIRTUS ENTELLA 3-5-2: Colombi; Nichetti, Tiritiello, Bariti, Karic, Marconi, Debenedetti, Parodi, Franzoni, Di Mario, Ankeye.
