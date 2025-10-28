Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

Il ct dell’Italia Andrea Soncin effettua un ampio turn over rispetto all’amichevole contro il Giappone di qualche giorno fa. Contro il Brasile fra i pali infatti ci sarà Durante con Salvai che torna al fianco di Lenzini e Linari nella linea a tre. A centrocampo le novità sono Soffia sulla corsia laterale al posto di Bonansea e Tomaselli che prende il posto di Severini al fianco di Greggi e Schatzer confermate al pari dell’esterna Oliviero. In avanti invece spazio alla coppia Piemonte-Cantore.

Diverse novità anche nelle fila del Brasile rispetto all’amichevole contro l’Inghilterra. In difesa c’è infatti Bruninha al posto di Tarciane nella linea a quattro con Mariza, Isa Haas e Yasmin a protezione di Lorena. In mezzo al campo spazio a Lais Etevam e Ary Borges, mentre in avanti l’unica conferma è Luany sulla trequarti di destra che sarà affiancata da una fra Gutierres e Taina Maranhao – che potrebbero scambiarsi i ruoli di trequartista centrale e prima punta – e Jhennifer. Out invece le stelle Ludmila e Bia Zaneratto.

Queste le formazioni ufficiali:
Italia (3-5-2): Durante; Lenzini, Salvai, Linari; Soffia, Tomaselli, Schatzer, Greggi, Oliviero; Cantore, Piemonte. A disposizione: Gilardi, Baldi, Bergamaschi, Merlo, Severini, Girelli, Bonansea, Beccari, Ambrosi, Dragoni, Boattin, Polli, Cambiaghi, Pandini, D'Auria. Ct Andrea Soncin

Brasile (4-2-3-1): Lorena; Bruninha, Mariza, Isa Haas, Yasmin; Ary Borges, Lais Estevam; Luany, A. Gutierres, Jhennifer; Taina Maranhao. A disposizione: Tarciane, Thais Ferreira, Dudinha, Duda Sampaio, Claudia, Vitoria Calhau, Ludmila, Isabela, Bia Zaneratto, Isa, Carlinha, Tahis Lima. Ct Arthur Elias

