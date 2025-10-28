Domani Como-Hellas Verona, i convocati di Fabregas: torna dopo la squalifica Rodriguez
Domani alle ore 18:30 il Como ospita l'Hellas Verona al Sinigaglia per la partita valevole per la 9^ giornata di Serie A.
Il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno, con Jesus Rodriguez che torna disponibile dopo la squalifica, mentre rimangono ancora fuori i lungodegenti Dossena e Sergi Roberto. Incluso il giovane Le Borgne della Primavera, già convocato anche la scorsa contro il Parma.
COMO-HELLAS VERONA, I CONVOCATI DI FABREGAS
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.