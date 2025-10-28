Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata dura"

Era dicembre 2022 quando Stefano Okaka segnò la sua ultima rete ufficiale, in Coppa di Turchia con la maglia del Basaksehir. Da allora, due anni di silenzio agonistico interrotti nel pomeriggio di Piancastagnaio, dove l’attaccante giallorosso ha regalato al Ravenna una vittoria importante e una storia da ricordare.

Come riporta il Corriere di Romagna, Okaka aveva pensato seriamente al ritiro dopo il lungo stop:

“Avevo deciso di smettere. Dopo due anni senza calcio non è stato facile ritrovare il ritmo, ma ringrazio la mia famiglia che mi ha convinto a tornare. Non riesco a spiegare la sensazione che ho provato dopo il gol, è stata incredibile.”

L’ex Roma e Udinese ha voluto condividere la gioia con tutto il gruppo:

“Sono corso verso i tifosi che ci avevano seguito nonostante la lunga trasferta, ma la cosa più bella è stata vedere tutti i miei compagni venire ad abbracciarmi. Questo gol è anche loro.”