Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti

Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano SpallettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 09:20Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

La Juventus ha rotto gli indugi e deciso: via Igor Tudor, è caccia al nuovo allenatore. Su tutti Luciano Spalletti, sono le ore decisive per scegliere il nuovo tecnico. Damien Comolli pronto agli incontri decisivi con l'ex ct dell'Italia ed ex allenatore tra le altre del Napoli. Come sarebbe la sua Vecchia Signora? Come giocherebbe?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

La Juventus ha esonerato Igor Tudor, fatale la sconfitta con la Lazio, la terza nel giro di una settimana dopo i ko con Como e Real Madrid. In attesa di nominare il nuovo allenatore, con Luciano Spalletti che sembra essere il favorito, contro l'Udinese, mercoledì alle 18.30, andrà in panchina il tecnico della Juventus Massimo Brambilla.

Intanto, diversi calciatori bianconeri, hanno voluto salutare l'allenatore croato. Fra questi c'è il talento turco Kenan Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro", ha scritto il giovane bianconero su Instagram.

Il comunicato della Juventus
Juventus Football Club comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.

Articoli correlati
Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Altre notizie Podcast TMW
Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Podcast TMWCome potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Podcast TMWChe disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Podcast TMWKoopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Podcast TMWPrime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Podcast TMWChapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Podcast TMWPerché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve... Podcast TMWTudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola Podcast TMWTutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
2 Repice: "Tudor è stato lasciato solo, si è capito anche dall'atteggiamento di Yildiz "
3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
4 Luciano Spalletti si avvicina alla Juve: nelle prossime ore possibile incontro
5 Nessuno al Lille sta rimpiangendo Jonathan David. Che alla Juve è un enorme flop
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.1 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
Immagine top news n.2 Non solo i risultati, anche le dichiarazioni non sono piaciute: perché la Juve ha esonerato Tudor
Immagine top news n.3 Luciano Spalletti si avvicina alla Juve: nelle prossime ore possibile incontro
Immagine top news n.4 Che tegola sul Napoli: lesione del bicipite femorale per De Bruyne, rischia 4 mesi di stop
Immagine top news n.5 Cardinale: "La Premier League è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente"
Immagine top news n.6 Juventus, entra nel vivo la trattativa con Spalletti: possibile incontro nelle prossime ore
Immagine top news n.7 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Aucelli: “Trento in crescita, Vicenza da battere. Serie C importante per i giovani”
Immagine news Serie C n.2 Pagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, la fiducia di Sucu: il presidente accanto a squadra e mister. Domani sarà al "Ferraris"
Immagine news Serie A n.2 Mkhitaryan: "Anno scorso nei secondi tempi non è che non volessimo correre, non riuscivamo"
Immagine news Serie A n.3 Cassano: "Conte il migliore in Serie A. Ha incartato la partita a Chivu"
Immagine news Serie A n.4 Rigore su Di Lorenzo, Bergonzi chiarisce: "Mi sono spiegato male, chiedo scusa al difensore"
Immagine news Serie A n.5 Spalletti, quattro possibili soluzioni di gioco per la Juve. Con l'Italia ne ha scelte due
Immagine news Serie A n.6 Lazio, individuati gli obiettivi per gennaio: occhi su Martin, Ilic e... Insigne
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori prima del 10° turno: Gliozzi in vetta con sei reti
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Patierno: "Vicino al ritorno in campo. Il peggio oramai è passato"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, si torna subito in campo con il 10° turno. Il programma completo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Reggiana-Modena: derby del Secchia d'alta quota
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Avellino: all'Adriatico ci sono in palio punti necessari
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Frosinone-Virtus Entella: ciociari per rialzare la testa, liguri per la continuità
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Aucelli: “Trento in crescita, Vicenza da battere. Serie C importante per i giovani”
Immagine news Serie C n.2 Catania, Raimo e il rinnovo: "Se sono qui è merito di mio nonno Aldo Agroppi"
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, ko dopo 7 risultati consecutivi. Vecchi: "Miglior prestazione della stagione"
Immagine news Serie C n.4 Rapajc sul Perugia: "Spero che il mio amico Tedesco riesca a svegliare l'ambiente"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, si torna in campo per i sedicesimi di finale. Il programma
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio l'11ª giornata: Vicenza, Arezzo e Salernitana sempre in testa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.2 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Immagine news Calcio femminile n.6 FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…