Podcast TMW Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti

La Juventus ha rotto gli indugi e deciso: via Igor Tudor, è caccia al nuovo allenatore. Su tutti Luciano Spalletti, sono le ore decisive per scegliere il nuovo tecnico. Damien Comolli pronto agli incontri decisivi con l'ex ct dell'Italia ed ex allenatore tra le altre del Napoli. Come sarebbe la sua Vecchia Signora? Come giocherebbe?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

La Juventus ha esonerato Igor Tudor, fatale la sconfitta con la Lazio, la terza nel giro di una settimana dopo i ko con Como e Real Madrid. In attesa di nominare il nuovo allenatore, con Luciano Spalletti che sembra essere il favorito, contro l'Udinese, mercoledì alle 18.30, andrà in panchina il tecnico della Juventus Massimo Brambilla.

Intanto, diversi calciatori bianconeri, hanno voluto salutare l'allenatore croato. Fra questi c'è il talento turco Kenan Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro", ha scritto il giovane bianconero su Instagram.

Il comunicato della Juventus

Juventus Football Club comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.