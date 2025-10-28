Venezia-SudTirol, i convocati di Castori: out El Kaouakibi. Ci sono Veseli e Pecorino

Per la sfida contro il Venezia di domani, il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha convocato 24 calciatori. Rispetto alla scorsa gara è assente El Kaouakibi per un infortunio dell’ultima ora oltre a Pietrangeli. Recuperati invece sia Veseli sia Pecorino (“Tre giorni non sono bastati per rimetterlo in sesto, quindi è difficile che sia della partita” ha detto il mister nel pre partita). Chiamato anche Sabatini in difesa.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka

Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino