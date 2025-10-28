Venezia-SudTirol, i convocati di Castori: out El Kaouakibi. Ci sono Veseli e Pecorino
TUTTO mercato WEB
Per la sfida contro il Venezia di domani, il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha convocato 24 calciatori. Rispetto alla scorsa gara è assente El Kaouakibi per un infortunio dell’ultima ora oltre a Pietrangeli. Recuperati invece sia Veseli sia Pecorino (“Tre giorni non sono bastati per rimetterlo in sesto, quindi è difficile che sia della partita” ha detto il mister nel pre partita). Chiamato anche Sabatini in difesa.
Questo l’elenco completo:
Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka
Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile