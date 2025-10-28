TMW Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri

Domani contro l'Udinese, sulla panchine della Juventus, ci sarà Massimo Brambilla, allenatore dalla NextGen. Il club bianconero punta a chiudere per il sostituto di Tudor nelle prossime ore, per averlo già in panchina a Cremona sabato 1 novembre per la 10^ giornata di Serie A.

Come detto, Luciano Spalletti è il candidato numero uno di una lista che prevede anche altri nomi, in questo momento però distanti. "Tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna di chiunque", ha detto lo stesso ex allenatore tra le altre di Roma, Inter, Napoli, oltreché ct della Nazionale, a margine di un evento stamani a Milano.

E nonostante poi Spalletti abbia aggiunto alcune dichiarazioni, cercando di sviare dall'argomento ("Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve", ndr), c'è da sottolineare come sia confermato l'incontro con la Juventus di questo pomeriggio. Spalletti e il club bianconeri si incontreranno per provare a trovare un'intesa sull'eventuale contratto.