Lecce e Napoli si studiano: 0-0 dopo i primi 45', poche occasioni da rete

È zero a zero al Via del Mare tra Lecce e Napoli, un primo tempo che ha offerto ben pochi spunti nonostante il buon ritmo impostato dalle due squadre. Mancano però grandi occasioni, coi due portieri quasi inoperosi nei primi 45', che si conclude senza reti.

Primo squillo del Napoli, che al quarto d'ora si rende pericoloso con una conclusione di Politano, murata però in modo involontario dal compagni Lucca, bravo a fare da boa in precedenza però. Il Lecce risponde con un'azione orchestrata da Pierotti e conclusa (male) da Berisha, che dal limite dell'area non c'entra neanche lo specchio di porta difeso da Milinkovic-Savic. Alla mezz'ora si vede finalmente anche Lang: il belga inventa per lo scatto di Oliveira, il quale scodella al centro in modo pericoloso, ma l'accorrente Politano spara alto da buona posizione. Accelera ancora il Napoli: Gilmour vede e serve l'inserimento di Oliveira, ma in qualche modo Falcone respinge la conclusione.

