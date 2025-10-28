Ufficiale Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione

"La Virtus Verona è lieta di comunicare il rinnovo del contratto di Matteo Bassi con il sodalizio rossoblù fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione". Così il club veneto ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista cresciuto nell'Udinese.

"Nato a Tricesimo (UD) l’8 gennaio 2004, Bassi è un calciatore poliedrico e duttile, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, dove ha completato l’intera trafila dalle giovanili fino alla formazione Primavera. - si legge ancora nella nota - Dopo essersi messo in mostra con il Cjarlins Muzane in Serie D — 34 presenze complessive —, nell’estate 2024 è approdato al Gavagnin-Nocini.

Ad oggi ha già collezionato 29 presenze ufficiali tra Serie C e Coppa Italia di categoria, trovando anche la via del gol ad Arzignano, e distinguendosi per affidabilità e versatilità sia da difensore che da centrocampista.

La Virtus Verona augura a Matteo di proseguire il proprio percorso di crescita e di ottenere, con la maglia rossoblù, le più grandi soddisfazioni professionali e personali".