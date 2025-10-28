Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione

Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzioneTUTTO mercato WEB
© foto di Flavio Mazzoleni
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:21Serie C
Tommaso Maschio

"La Virtus Verona è lieta di comunicare il rinnovo del contratto di Matteo Bassi con il sodalizio rossoblù fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione". Così il club veneto ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista cresciuto nell'Udinese.

"Nato a Tricesimo (UD) l’8 gennaio 2004, Bassi è un calciatore poliedrico e duttile, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, dove ha completato l’intera trafila dalle giovanili fino alla formazione Primavera. - si legge ancora nella nota - Dopo essersi messo in mostra con il Cjarlins Muzane in Serie D — 34 presenze complessive —, nell’estate 2024 è approdato al Gavagnin-Nocini.

Ad oggi ha già collezionato 29 presenze ufficiali tra Serie C e Coppa Italia di categoria, trovando anche la via del gol ad Arzignano, e distinguendosi per affidabilità e versatilità sia da difensore che da centrocampista.

La Virtus Verona augura a Matteo di proseguire il proprio percorso di crescita e di ottenere, con la maglia rossoblù, le più grandi soddisfazioni professionali e personali".

Articoli correlati
Virtus Verona, accordo biennale per il centrocampista classe 2004 Matteo Bassi Virtus Verona, accordo biennale per il centrocampista classe 2004 Matteo Bassi
Virtus Verona, innesto in mediana. Accordo biennale per il 2004 Matteo Bassi Virtus Verona, innesto in mediana. Accordo biennale per il 2004 Matteo Bassi
Potenza, dopo Erradi un altro innesto per la mediana: ad un passo il 2004 Bassi Potenza, dopo Erradi un altro innesto per la mediana: ad un passo il 2004 Bassi
Altre notizie Serie C
Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnellie Benedetti. Spunta anche... Esclusiva TMWPicerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnellie Benedetti. Spunta anche Manetta
Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28... UfficialeVirtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione
Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata... Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata dura"
Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per... Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per i tifosi"
Ascoli, regge il muro bianconero. Solo tre club in Europa possono reggere il paragone... Ascoli, regge il muro bianconero. Solo tre club in Europa possono reggere il paragone
Catania, importante rinnovo in difesa: Ierardi ha firmato fino al 2027. La nota degli... UfficialeCatania, importante rinnovo in difesa: Ierardi ha firmato fino al 2027. La nota degli etnei
Il 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici... Focus TMWIl 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici
Cosenza, D'Orazio: "Stagione non facile, ma rimanendo uniti possiamo farcela" Cosenza, D'Orazio: "Stagione non facile, ma rimanendo uniti possiamo farcela"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
3 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: David con Conceiçao e Yildiz a supporto
4 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
5 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 9^ giornata LIVE: Gimenez più di Nkunku. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.1 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
Immagine top news n.2 Rocchi a Open VAR: "Su Di Lorenzo non è rigore". L'errore più grave è dell'assistente
Immagine top news n.3 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Immagine top news n.4 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.5 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
Immagine top news n.6 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.7 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori Sabiri
Immagine news Serie A n.2 Tudor e quella beffarda intervista di un mese fa. Con il libro di Spalletti in mano
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Oriali: "De Bruyne starà fuori 3-4 mesi, ma questa settimana torna Lukaku"
Immagine news Serie A n.4 Il Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Trinchera: "Stulic e Camarda non devono fasciarsi la testa, il gol arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Tiago Gabriel: "Napoli molto forte, sarà una gara difficile ma siamo pronti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, El Kaouakibi salta la sfida col Venezia: lesione alla coscia destra
Immagine news Serie B n.2 Venezia-SudTirol, i convocati di Castori: out El Kaouakibi. Ci sono Veseli e Pecorino
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Padova, i convocati di Andreoletti: ancora out Gomez e Baselli. Torna Pastina
Immagine news Serie B n.4 Venezia-SudTirol, i convocati di Stroppa: ancora out Compagnon e Duncan
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Carrarese, i convocati di Mignani: nessuna novità rispetto al SudTirol
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Catanzaro, i convocati di Aquilani: assente anche Buso. Torna però Seha
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnellie Benedetti. Spunta anche Manetta
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione
Immagine news Serie C n.3 Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata dura"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per i tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, regge il muro bianconero. Solo tre club in Europa possono reggere il paragone
Immagine news Serie C n.6 Catania, importante rinnovo in difesa: Ierardi ha firmato fino al 2027. La nota degli etnei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…