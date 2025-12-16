TMW Radio Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Fiorentina, che succede?

"Li hanno portati in ritiro, confermato Vanoli fino a domenica ma non vedo cambiamenti. A Sassuolo sono venuto a sapere che nello spogliatoio Mandragora, Ranieri ed altri giocatori abbiano fatto un bel casino, come succede ogni tanto quando le cose non vanno bene. Tutto questo perché la squadra è allo sbando, così come l'allenatore. Vieni preso per migliorare una situazione già difficile, riproponi sempre la stessa squadra, non cambi, non provi qualcosa di diverso, sempre gli stessi errori. Se non si fa un bel cambiamento, mandare via De Gea, Kean e Gudmundsson...che non hanno voglia di vivere questa situazione...La Fiorentina deve prendere un ds forte e da lì ripartire. Ti devi levare le mele marce che stanno inquinando tutto l'ambiente. Ferrari arriva dall'Esselunga, può avere l'esperienza per andare negli spogliatoi e dare una multa a un calciatore? C'è bisogno che qualcosa cambi".

Ma come fare a mandare via dei giocatori così importanti?

"C'è Giuntoli libero? La proprietà deve andare da uno come lui e dargli tutto in mano, per comprare certi giocatori e mandare via le mele marce. Serve riprogettare tutto. Ci sono dei comportamenti che hanno avvelenato lo spogliatoio. Fossi un dirigente della Fiorentina, direi a certi giocatori che devono fare sei punti in tre partite e poi li accontento se vogliono andare via, sennò rimangono e vivere in un ambiente così forse è come andare in guerra".

Dove può arrivare questa Roma?

​​​​​"Se l'Inter non scappa e gli danno una mano sul mercato, può lottare lì in alto. Gioca veramente bene la Roma".

Come vede la Juve di Spalletti?

"L'ho criticato anche io sul modulo e la scelta di alcuni elementi, ora sta conoscendo i suoi giocatori e sta mettendo in piedi la squadra che forse Tudor non si era immaginato e che invece uno bravo ed esperto come lui vede. In più ti rientra uno fondamentale come Bremer. Se batte la Roma, rientra non solo per la zona Champions ma anche per lo Scudetto. L'Inter mi dà l'impressione che sia pronta per scappare, ma se dovesse balbettare come ha fatto ora, la Juve ha l'obbligo, in caso di vittoria con la Roma, di provarci".

Milan balbettante con le piccole:

"Il Sassuolo gioca un calcio scintillante. Il secondo gol? Il Milan era piazzato benissimo, c'è stato un triangolo fatto in mezzo metro incredibile, Allegri però a un quarto d'ora dalla fine ha levato Pulisic e mette un altro centrocampista mettendosi dietro. ma non puoi sempre salvare l'impossibile. Se non le chiudi le partite, succede questo. Allegri credo che debba fare il terzo gol piuttosto che proteggersi sempre. A questi livelli, se giochi con squadre che giocano bene, rischi di prendere il gol se stai dietro".