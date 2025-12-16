TMW Radio Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"

Intervenuto nel corso della trasmissione A Tutta C, in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore generale del Guidonia Montecelio Fabrizio Lucchesi, oltre ad analizzare il momento della sua squadra e a fare un focus sulla terza divisione del nostro calcio, si è soffermato anche sulla crisi della Fiorentina, sempre più ultima in classifica dopo la sconfitta di domenica con l'Hellas Verona:

"La situazione è davvero pericolosa. Ci sono qualità tecniche, ma non giocatori abituati a lottare per la salvezza. La proprietà in questo momento è poco presente e c’è confusione decisionale. Da situazioni così si esce solo con decisioni forti, chiare e rapide. Anche una decisione sbagliata è meglio di nessuna decisione. Serve un elettroshock immediato, altrimenti il rischio è concreto".