Under 15, debutto amaro per l'Italia al Torneo di Sviluppo UEFA: ko 2-1 contro la Spagna

Debutto amaro per la Nazionale Under 15, che perde per 2-1 contro i pari età della Spagna al St George's Park National Football Centre di Burton upon Trent, nella prima giornata del Torneo di Sviluppo UEFA, in corso in Inghilterra, si legge sul sito della Federazione. Gli Azzurrini subiscono la rete dell’1-0 avversario, firmata al 72’ dall’attaccante dell’Espanyol Hugo Oliva Villa, prima di incassare anche il gol del raddoppio spagnolo, siglato al 76’ dal centravanti del Real Madrid Mikel López Andérez. Nel finale, l’Italia accorcia le distanze con il centrocampista della Fiorentina Abdl Salam Musah, in gol all’86’.

"Abbiamo esordito contro una squadra forte e già rodata – spiega il tecnico Enrico Battisti –. Nel primo tempo non abbiamo corso grandi pericoli, mentre nella ripresa, in cui abbiamo patito l’intensità del calcio internazionale, siamo andati sotto di due gol, ma abbiamo saputo reagire accorciando le distanze e sfiorando il pari nei minuti finali. Non era facile a livello psicologico, motivo per cui, al di là del risultato, sono molto contento. I ragazzi hanno indossato con orgoglio la maglia azzurra. Siamo sulla strada giusta”.

L’Under 15 azzurra tornerà in campo mercoledì 17 dicembre (ore 12 locali, 13 italiane), sempre allo St George's Park National Football Centre di Burton upon Trent, per affrontare i pari età dell’Islanda, che oggi (ore 13) ha incassato un pesante 7-0 dai padroni di casa dell’Inghilterra. “Darò spazio a chi oggi ha giocato meno – conclude l’allenatore azzurro – ma terremo chiaramente conto di chi sarà più fresco, perché non siamo ancora abituati a giocare a questa intensità, essendo queste le nostre prime uscite”