Italia, riecco i playoff per i Mondiali. Parolo: "Con la Svezia tirava aria di fallimento"

Con la vittoria ottenuta contro Israele, l'Italia di Gennaro Gattuso ha strappato il pass per giocarsi l'accesso alla Coppa del Mondo del 2026, attraverso gli spareggi. Uno scenario che non ha portato a galla bei ricordi: prima la Svezia e poi la Macedonia del Nord hanno estromesso gli azzurri dalle ultime due edizioni del Mondiale proprio dai playoff.

Chi contro la Svezia c'era in campo è l'ex centrocampista Marco Parolo, che in una intervista a La Repubblica ha ricordato: "La colpa fu soprattutto nostra, di chi quelle due disgraziate partite le giocò. Ma è vero anche che iniziammo a perdere i play-off prima di scendere in campo, per l’atmosfera troppo pesante che ci circondava e che rese ancora più complicato il nostro compito".

Poi ancora: "Tirava aria di fallimento. Già vedere l’Italia ai play-off pareva infatti una mortificazione, visto che siamo una Nazionale campione del mondo per 4 volte. Sentivamo di avere tutto da perdere e quella negatività ci rese ancora più deboli, nelle due partite con la Svezia".

Spazio però ad una considerazione sul gruppo che oggi ci riproverà: "Tornare ai Mondiali dopo 12 anni sarebbe un’impresa, non routine. Possiamo farcela solo se tutti ragioneranno così: squadra, media, tifosi. Da giocatore ho vissuto le pressioni ambientali dall’interno, da commentatore tv dall’esterno. Ora alleno i giovani del Milan e ho una visione completa