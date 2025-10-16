TMW Sampdoria, Donati: "La sosta è stata positiva. Contro l'Entella una gara rognosa"

Vigilia di derby ligure per la Sampdoria. Domani sera al "Sannazzari" di Chiavari la truppa blucerchiata sfiderà l'Entella nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Il tecnico Massimo Donati è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Che sosta è stata? Arrivata dopo una vittoria.

"E' stata positiva perché è scoccata quella scintilla che cercavamo. Quando ci sono i risultati si lavora meglio, con voglia di volere di nuovo quelle sensazioni che una vittoria ti dà. Ma con la stessa determinazione di cercare di fare le cose per bene".

Si è fermato Pafundi.

"E' un dispiacere perché stava facendo bene. Così come Cherubini che due giorni fa ha fatto 70 minuti".

Cosa ha portato la vittoria contro il Pescara?

"Consapevolezza che le cose bene si possono fare e la linea fra vincere e non vincere è sottile. Prima dell'ultima partita meritavamo qualche vittoria in più e allo stesso tempo il pensiero è che con poco di più da parte di tutti si può fare. Anche la vittoria l'abbiamo messa da parte".

E' la continuità quello che vi serve?

"La differenza la fanno anche altre partite. Quando attacchiamo dobbiamo essere incisivi. Le prestazioni, ultimamente, più io meno ci sono state tranne il primo tempo a Bolzano. Alla fine sapevamo che la vittoria era vicina e sarebbe arrivata".

Ci sono alcune partite che per motivi extracalcistici si caricano: come si vive? Sembra un Davide contro Golia.

"L'Entella ha un punto più di noi e non vedo tutto questo Davide contro Golia. Secondo, per me ogni partita è una finale di Champions nel modo di prepararla e affrontarla. Cerco di prepararle bene come se fosse l'ultima partita della vita. Tutte portano tre punti, un punto o la sconfitta. Bisogna sempre prepararle al massimo. A livello di statistiche, geografie o altre cose può avere anche altri aspetti. E questa può avere un'importanza particolare. Loro sono una squadra rognosa, giocano sul sintetico e in casa e le difficoltà ci sono. Chiappella lo conosco, è un allenatore preparato

TMW - Si giocherà su un campo sintetico e un po' più corto rispetto a quanto siete abituati a giocare. Una difficoltà in più?

"Non credo sia un grosso problema il fatto della lunghezza del campo perché bisogna adattarsi a tutte le situazioni. Sul sintetico invece non mi piace. Anche quando giocavo non amavo questo fondo perché cambia tutto. Per loro questo è un vantaggio mentre noi abbiamo fatto un allenamento sul sintetico per provare. Non vuol dire che ci stiamo prendendo degli alibi, per noi è una problematica in più che dobbiamo superare ma è indubbio che ci siano differenza sulla palla quanto corre e quanto rimbalza sul terreno sintetico".

Come caratteristiche come cambiare Pafundi?

"Essendo un giocatore diverso dagli altri è chiaro che dobbiamo provare qualcosa di diverso. Credo in tutti gli elementi della rosa e chi verrà chiamato in causa farà, sì, cose diverse ma le farà al massimo. Dispiace per Pafundi ma dall'altro sono certo che chi giocherà 'al posto suo' si esprimerà bene".

Coda?

"Come detto, Coda per la squadra deve fare cose anche che magari non gli appartengono. In una squadra bisogna aiutarsi tutti e nell'ultima partita si è espresso bene. Deve continuare a farlo e deve farlo anche in settimana. Lui, come gli altri, devono fare le cose il meglio possibile e prendersi delle responsabilità. Spero si ripeta se giocherà dall'inizio o no".

Come stanno i Nazionali e gli acciaccati?

"Benedetti ha saltato parecchi giorni poi si è allenato due giorni e vediamo. Hadzikadunic ha giocato quattro-cinque giorni fa mentre Cherubini ha disputato due partite, l'ultima due giorni fa".

TMW - Barak non sta facendo benissimo, come lo vedi?

"Sa che ha una stima incredibile da parte mia ma questo non significa che deve giocare dall'inizio o entrare. E' un giocatore che deve fare la differenza a prescindere. E questo vale per tutti gli altri. Giocatori importanti ne abbiamo e tutti hanno questa importanza. Valuteremo di volta in volta".

TMW - E Giordano?

"Giordano è entrato molto bene, ha messo lo spirito giusto in campo oltre alle sue qualità tattiche. Deve essere sempre così da parte sua e di tutti gli altri".

Quali saranno le caratteristiche della partita di domani?

"Credo che la parola più giusta sarà 'rognosa'. Loro sono una squadra che corre tanto ed è difficile da affrontare per tanti motivi. E' una squadra che ha delle risorse, delle qualità oltre ad un allenatore preparato".

Domani ci sarà un esodo di tifosi.

"Ci deve dare una spinta ancora maggiore".