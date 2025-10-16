Ufficiale Giugliano, salta anche la panchina di Cudini. Il tecnico e il suo staff sono stati esonerati

Dopo l'addio con Gianluca Colavitto, che aveva risolto il suo rapporto con il club dopo due anni, in casa Giugliano arriva un altro cambio in panchina con l'esonero, che era nell'aria ormai da qualche giorno, di quel Mirko Cudini che è rimasto in sella per appena sette giornate e paga l'andamento dell'ultimo periodo con quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. Questa la nota del club campano:

"La società Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Mirko Cudini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Luca Galuppi e il collaboratore tecnico Mario Cordone.

Il club ringrazia il mister e gli altri membri dello staff per il lavoro svolto augurando le migliori fortune personali e professionali".

Al suo posto è in arrivo Eziolino Capuano, che però sarà annunciato solo all'inizio della prossima settimana. Per questo in panchina a Latina dovrebbe andare il preparatore atletico, e uomo di fiducia del club, Luca Tulino che ha guidato gli allenamenti negli ultimi giorni iniziando a impostare la squadra con quel 3-5-2 marchio di fabbrica del vulcanico allenatore salernitano.