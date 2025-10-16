Come sono andati i giocatori dell’Udinese nella sosta: nessun infortunio, Lovric in panchina
Dieci giocatori, ma nessuno a segno, tra i calciatori dell’Udinese impegnati con le rispettive nazionali durante le gare andate in scena nella sosta del campionato appena conclusa.
Come in diversi casi, Kosta Runjaic festeggia l’assenza di infortuni nella sosta, sempre foriera di problemi da questo punto di vista. Colpiscono, tra i vari minutaggi, quello molto basso di Sandi Lovric con la Slovenia: il centrocampista è rimasto in panchina sia con il Kosovo che con la Svizzera.
Come sono andati i convocati dell’Udinese nella sosta
Abdoulaye Camara (Francia U18): 90’ vs Inghilterra U18, in panchina vs Inghilterra U18.
Saba Goglichidze (Georgia): 90’ vs Spagna, 90’ vs Turchia.
Alessandro Nunziante (Italia U20): 90’ vs Argentina U20, in panchina vs Stati Uniti U20.
Jakub Piotrowski (Polonia): 90’ vs Nuova Zelanda, in panchina vs Lituania.
Razvan Sava (Romania): in panchina vs Moldavia, in panchina vs Austria.
Lennon Miller (Scozia): in panchina vs Grecia, 2’ vs Bielorussia.
Sandi Lovric (Slovenia): in panchina vs Kosovo, in panchina vs Svizzera.
Iker Bravo (Spagna U20)*: 90’ vs Ucraina U20, 90’ vs Colombia U20
Jesper Karlstrom (Svezia): 65’ vs Svizzera, in panchina vs Kosovo.
Jordan Zemura (Zimbabwe): 90’ vs Sudafrica, 90’ vs Lesotho.
