Roma, con l'Inter 75° sold out dell’era Friedkin per una vittoria che manca da 9 anni

L'entusiasmo è alle stelle in casa Roma e non potrebbe essere altrimenti, visto che sabato sera all'Olimpico arriva l'Inter e in caso di vittoria i giallorossi potrebbero continuare a sognare il primato in classifica. Una vittoria contro i nerazzurri ai capitolini manca addirittura dall'ottobre del 2016, quando furono di Dzeko e Manolas le firma sul 2-1 con cui la squadra di Spalletti batté quella dell'olandese Frank De Boer. A nove anni di distanza, la Roma di Gasperini vuole cancellare quel lungo digiuno e tornare a imporsi in casa propria.

Il periodo di tempo è servito all'ambiente per scaldarsi, tanto che è previsto il 75° sold out dell’era Friedkin - record assoluto - oltre ad una coreografia che dipingerà la Curva Sud prima dell'inizio del match. L'obiettivo è chiaro: quello della squadra è battere l’Inter per interrompere una serie di otto scontri diretti casalinghi senza successi (tre pareggi e cinque sconfitte) e inviare un segnale forte alle rivali per l’Europa che conta. Per Gasperini invece proseguire su quella che è già la miglior partenza della propria carriera.

Durante la sosta, Gasperini ha intensificato gli allenamenti per chi è rimasto a Trigoria, programmando un vero richiamo atletico e trasmettendo un messaggio preciso: vietato rilassarsi. L’Inter è dietro l’angolo, ma la Roma non parte certo battuta. Soprattutto con un Olimpico gremito e pronto, ancora una volta, a scatenare l’inferno. Lo scrive questa mattina Il Corriere dello Sport.