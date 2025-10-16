CIES - Mateo Pellegrino del Parma numero uno per pericolosità aerea in Serie A

Grazie alla collaborazione con Impect, il CIES Football Observatory ha sviluppato indici di performance su una base 100 in otto aree di gioco. L'analisi settimanale presenta i 50 calciatori di movimento con i valori più alti in ciascun dominio, considerando le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore compare solo nella classifica per l'area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.

A livello mondiale, il giocatore numero uno per pericolosità aerea è Erling Haaland, seguito da Lopez del Palmeiras e Martinez del Platense. Nella lista compaiono anche giocatori del campionato italiano, il numero uno della Serie A è Mateo Pellegrino del Parma, poco sotto c'è anche Buksa dell'Udinese. Di seguito l'elenco, basto sui seguenti valori: indice, giocatore, club attuale ed età:

100.0 - Erling Haaland - Manchester City (ENG) - 25.2 anni

98.6 - José Manuel López - SE Palmeiras (BRA) - 24.8 anni

98.2 - Ronaldo Martínez - CA Platense (ARG) - 29.4 anni

97.9 - Barnabás Varga - Ferencvárosi TC (HUN) - 30.9 anni

97.4 - Alexander Sörloth - Atlético Madrid (ESP) - 29.8 anni

96.3 - Ante Budimir - CA Osasuna (ESP) - 34.2 anni

95.3 - Ludovic Ajorque - Stade Brestois (FRA) - 31.6 anni

95.1 - Aurélien Scheidler - RSC Charleroi (BEL) - 27.3 anni

95.1 - Aleksandr Sobolev - FK Zenit (RUS) - 28.6 anni

94.4 - Everaldo Stum - Fluminense FC (BRA) - 34.3 anni

93.9 - Artem Dzyuba - Akron Togliatti (RUS) - 37.1 anni

93.6 - Tobias Lauritsen - Sparta Rotterdam (NED) - 28.1 anni

93.4 - Beto Gomes - Everton FC (ENG) - 27.7 anni

92.7 - Thierno Barry - Everton FC (ENG) - 23.0 anni

92.7 - Facundo Bruera - Barracas Central (ARG) - 27.0 anni

92.7 - Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace (ENG) - 28.3 anni

92.6 - Jhon Córdoba - FK Krasnodar (RUS) - 32.4 anni

92.4 - Kieffer Moore - Wrexham AFC (ENG/2) - 33.2 anni

92.4 - Mateo Pellegrino - Parma Calcio (ITA) - 22.4 anni