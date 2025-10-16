CIES - Mateo Pellegrino del Parma numero uno per pericolosità aerea in Serie A
Grazie alla collaborazione con Impect, il CIES Football Observatory ha sviluppato indici di performance su una base 100 in otto aree di gioco. L'analisi settimanale presenta i 50 calciatori di movimento con i valori più alti in ciascun dominio, considerando le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore compare solo nella classifica per l'area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.
A livello mondiale, il giocatore numero uno per pericolosità aerea è Erling Haaland, seguito da Lopez del Palmeiras e Martinez del Platense. Nella lista compaiono anche giocatori del campionato italiano, il numero uno della Serie A è Mateo Pellegrino del Parma, poco sotto c'è anche Buksa dell'Udinese. Di seguito l'elenco, basto sui seguenti valori: indice, giocatore, club attuale ed età:
100.0 - Erling Haaland - Manchester City (ENG) - 25.2 anni
98.6 - José Manuel López - SE Palmeiras (BRA) - 24.8 anni
98.2 - Ronaldo Martínez - CA Platense (ARG) - 29.4 anni
97.9 - Barnabás Varga - Ferencvárosi TC (HUN) - 30.9 anni
97.4 - Alexander Sörloth - Atlético Madrid (ESP) - 29.8 anni
96.3 - Ante Budimir - CA Osasuna (ESP) - 34.2 anni
95.3 - Ludovic Ajorque - Stade Brestois (FRA) - 31.6 anni
95.1 - Aurélien Scheidler - RSC Charleroi (BEL) - 27.3 anni
95.1 - Aleksandr Sobolev - FK Zenit (RUS) - 28.6 anni
94.4 - Everaldo Stum - Fluminense FC (BRA) - 34.3 anni
93.9 - Artem Dzyuba - Akron Togliatti (RUS) - 37.1 anni
93.6 - Tobias Lauritsen - Sparta Rotterdam (NED) - 28.1 anni
93.4 - Beto Gomes - Everton FC (ENG) - 27.7 anni
92.7 - Thierno Barry - Everton FC (ENG) - 23.0 anni
92.7 - Facundo Bruera - Barracas Central (ARG) - 27.0 anni
92.7 - Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace (ENG) - 28.3 anni
92.6 - Jhon Córdoba - FK Krasnodar (RUS) - 32.4 anni
92.4 - Kieffer Moore - Wrexham AFC (ENG/2) - 33.2 anni
92.4 - Mateo Pellegrino - Parma Calcio (ITA) - 22.4 anni
