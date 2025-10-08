Italia U21, Ekhator: "Non credevo molto all'allenamento con la benda, poi ho visto che aiuta"

Jeff Ekhator, fresco di primo gol in Serie A al Maradona contro il Napoli, si sta godendo la chiamata della Nazionale Under 21 e direttamente dal ritiro della selezione del c.t. Silvio Baldini ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport: "E' stata un'emozione magnifica segnare il mio primo gol in Serie A in uno stadio così bello - le parole dell'attaccante del Genoa - e con la squadra con cui sono cresciuto. All'inizio non ci credevo. Appena è finita la partita me lo sono riguardato almeno mille volte. Ancora non so come ho fatto".

Come ti ha accolto Baldini dopo questo gol?

"Mi ha detto 'Hai visto? Hai attaccato il primo palo e hai fatto gol'. E' una cosa su cui lavoriamo molto qui in Nazionale e i frutti si vedono".

Ora Baldini vuole che ti ripeti in Under 21.

"Credo di sì, lo vuole e spero di farlo. Siamo un bel gruppo, coeso, stiamo tutti insieme e stiamo lavorando per vincere queste due partite".

L'allenamento con la benda su un occhio di cui tutta Italia sta parlando? Raccontacelo.

"Allo scorso ritiro non ci credevo molto, non pensavo funzionasse tanto. Poi invece pian piano capisci e vedi che ti aiuta molto. Il mister ha esperienza, aveva già fatto queste cose. Ti aiuta ad allenare la mente, di star sempre svegli, attenti. Pian piano ti ci abitui e poi sembra un po' più facile".