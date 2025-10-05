Il gol di Ekhator in Napoli-Genoa vale già un record. E coinvolge anche... Pirlo

Napoli e Genoa al momento sono sul risultato di 1-1, quando al Maradona siamo giunti al 70' circa della partita. Decidono finora i gol di Ekhator (34') e Anguissa (60'), ma in attesa del finale di gara, il giovane attaccante rossoblù un record lo ha già messo a segno.

A 18 anni e 328 giorni, infatti, Ekhator è il giocatore più giovane ad aver segnato in trasferta contro il Napoli in Serie A a partire da Andrea Pirlo (18 anni e 244 giorni) il 18 gennaio 1998 con la maglia del Brescia. Un ottimo modo anche per festeggiare la convocazione con l'Italia Under 21.

