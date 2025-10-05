Il gol di Ekhator in Napoli-Genoa vale già un record. E coinvolge anche... Pirlo
Napoli e Genoa al momento sono sul risultato di 1-1, quando al Maradona siamo giunti al 70' circa della partita. Decidono finora i gol di Ekhator (34') e Anguissa (60'), ma in attesa del finale di gara, il giovane attaccante rossoblù un record lo ha già messo a segno.
A 18 anni e 328 giorni, infatti, Ekhator è il giocatore più giovane ad aver segnato in trasferta contro il Napoli in Serie A a partire da Andrea Pirlo (18 anni e 244 giorni) il 18 gennaio 1998 con la maglia del Brescia. Un ottimo modo anche per festeggiare la convocazione con l'Italia Under 21.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile