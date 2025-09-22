Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, doppia offensiva dalla Premier per Bremer: United e Liverpool pronti a tutto

Juventus, doppia offensiva dalla Premier per Bremer: United e Liverpool pronti a tutto
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:37Serie A
di Simone Lorini

Secondo quanto rivela oggi Sportmediaset, Liverpool e Manchester United sarebbero pronti a tutto pur di avere in rosa, a gennaio o a giugno, Gleison Bremer, difensore centrale classe 1997 della Juventus e della nazionale brasiliana. Autore di un inizio di stagione straordinario, il brasiliano è tornato immediatamente un perno della difesa a tre bianconera, che ha perso gran parte delle proprie certezze con la sua assenza a Verona.

Il giocatore sarebbe una priorità di mercato per i club di Premier League, i quali storicamente non hanno grossi problemi di soldi e la cui offerta potrebbe dunque convincere facilmente la Juve e il giocatore stresso. I bianconeri, come riportato dall'emittente, faranno di tutto il possibile per resistere alle avances dei due club inglesi, avendo ben chiara l'importanza del centrale brasiliano nella gestione degli equilibri di squadra.

Il brasiliano molto stanco dopo quattro partite di fila tra campionato e Champions
Nell’allenamento post partita a Verona, infatti, secondo quanto raccolto da TMW, il centrale brasiliano ad un certo punto si è accasciato a terra. Inevitabile un po' di apprensione iniziale, sostituita però subito da un certo ottimismo. Quella accusata dal difensore sembra essere infatti solo stanchezza, probabilmente dovuta ai tanti impegni delle ultime settimane. Situazione comunque da monitorare nei prossimi giorni.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter c’è, Pio un predestinato. Milan da scudetto, la Juve no. Allegri sta pregustando la sua grande rivincita. Fiorentina flop.
