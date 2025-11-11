Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Sono terminate le altre tre gare di questa della terza gara della fase campionato della Champions League Femminile. Il Lione vince lo scontro diretto con il Wolfsburg e vola in testa a punteggio pieno davanti al Chelsea, che ha rifilato 6 reti a domicilio al St.Polten, e al Real Madrid, che ha pareggiato in pieno recupero in casa contro il Paris FC.
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Roma-Valerenga 0-1
Lione-Wolfsburg 3-1
Real Madrid-Paris FC 0-1
St. Polten-Chelsea 0-6
Mercoledì 12 novembre
Ore 18:45
Barcellona-OH Leuven
Bayern Monaco-Arsenal
Ore 21:00
Atletico Madrid-Juventus
Benfica-Twente
Manchester United-Paris Saint-Germain
Classifica:
Lione 9*
Chelsea 7*
Real Madrid 7
Barcellona 6
Wolfsburg 6*
Manchester United 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Juventus 3
Valerenga 3*
Bayern Monaco 3
Paris FC 2*
Twente 1
Benfica 0
Paris Saint-Germain 0
Roma 0*
St. Polten 0*
*una partita in più
