TMW Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"

Giuseppe Cuomo, difensore del Vicenza è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

Il Vicenza lo scorso anno ha sprecato un campionato. Quest'anno invece ci ritentate con Gallo.

"Sì, sicuramente. L'anno scorso non è andata come volevamo. Dopo una grande rincorsa non è andata bene alla terzultima giornata di campionato. Quest'anno le cose stanno andando bene per adesso e speriamo di portare ancora tutto questo entusiasmo fino alla fine del campionato e poter fare grandi cose".

Quali sono le insidie in questo girone?

"Ci sono insidie, sicuramente non puoi mai abbassare la guardia, soprattutto fuori casa dove magari incontri campi che sono difficili. Dobbiamo avere attenzione alta fino alla fine del campionato. Da qualche anno sappiamo che non possiamo tralasciare nulla, perché altrimenti non portiamo a casa nulla".

Qual è l'obiettivo personale di Giuseppe Cuomo?

"L'obiettivo personale diventa quello collettivo. Voglio fare grandi cose con questo club e soprattutto vincere il campionato".

Negli altri due gironi ci sono più squadre. Nel B ci sono l'Arezzo, l'Ascoli e il Ravenna. Nel C le più quotate sono Salernitana, Benevento e Catania, oltre a Cosenza.

"Sì, ci sono grandi società negli altri gironi, ma anche nel nostro il Brescia e il Lecco si stanno rivelando grandi avversarie. I punti di vantaggio che abbiamo in questo momento non contano nulla, perché sappiamo cosa è successo l'anno scorso a recuperare. Però negli altri gironi ci sono grandi squadre, hanno investito tanto. Sarà una bella lotta sia nel girone B sia nel girone C".