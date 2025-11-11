Totti: "Dybala e Soulé come me e Cassano. Scudetto alla Roma? Per il centenario"

Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, ha parlato a Betsson.sport del perché il Napoli è riuscito a vincere due volte lo Scudetto, mentre i giallorossi non ci sono ancora riusciti dopo quello del 2000-2001: "Sono quasi due piazze simili però De Laurentiis ha fatto un grande lavoro, ha preso un grande allenatore che ha voglia di vincere, vuole vincere e ha sempre vinto. Dei pezzi del puzzle che si sono uniti insieme".

Le piace Soule?

"Sta facendo grandi cose. Sono contento perché il giocatore lo merita. È forte di testa perché è cattivo sotto quel punto di vista. Adesso sta bene fisicamente e con Paulo (Dybala ndr) potrebbero fare grandi cose. Se facessero più partite insieme sarebbe meglio. È un po' come io con Antonio (Cassano ndr)".

Quanto vincerà il prossimo Scudetto la Roma?

"Per il centenario".

Gasperini le piace?

"Un buon allenatore, speriamo possa continuare su questa strada".

E Mourinho che cosa ha rappresentato?

"È stato il top, il numero uno perché in due anni a Roma ha portato la squadra in due finali: una vinta e l'altra persa male e ha portato un trofeo europeo dopo 30 anni".

Qual è il suo pensiero su un giocatore che ha sempre definito unico come Ronaldo il Fenomeno?

"Dopo Maradona era il giocatore più forte di tutti. L'unico dispiacere è che non ci ho potuto giocare insieme, quindi sarebbe stato un sogno".