Italia Under 21, Dagasso: "Mi ispiro a Modric. Baldini? È lo stesso di Pescara"

Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara e dell'Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Polonia, ammettendo di essere sorpreso di questa sua crescita repentina: "Sinceramente no, un anno fa iniziavo il ritiro col Pescara in Serie C tra tante difficoltà, poi è arrivata quella bellissima cavalcata in campionato (fino alla vittoria ai play-off e la promozione in Serie B, ndr) e poi la convocazione in Under 21", riporta il sito della FIGC.

Entrambi i momenti li ha vissuti con Silvio Baldini.

"Qui ho ritrovato la stessa persona che avevo conosciuto a Pescara. Il mister ha le sue idee e le ha portate anche in Under 21. Tiene moltissimo allo stile di vita del calciatore, è un piacere poter lavorare con lui e anche con tanti dello staff che era con lui e lo ha seguito".

Qual è il segreto dell'Under 21?

"Il fatto che stiamo benissimo tra di noi, passiamo molto tempo insieme, in campo e fuori".

Sogna di ripetere il percorso di Verratti?

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è venuto al campo a salutarci. Lui è il simbolo e un idolo per i ragazzi che giocano a calcio a Pescara".

Qual è il suo ruolo e a chi si ispira?

"Penso di essere una mezzala anche se ho fatto tante volte il play. Il mio giocatore preferito e quello a cui mi ispiro è Modric".