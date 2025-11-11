TMW Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"

Andrea Tiritiello, difensore della Virtus Entella, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Veniamo da una stagione bellissima, conclusa nel migliore dei modi con la vittoria del campionato. Quest’anno affrontiamo la Serie B, che è tutt’altro campionato, ma cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo".

L’obiettivo dell’Entella, dodici mesi fa, era quello di provare a vincere il campionato, anche se c’erano squadre molto forti come Ternana e Pescara.

"Lo scorso anno avevamo comunque l’ambizione di arrivare tra le prime quattro o cinque posizioni e, grazie alla forza del gruppo, siamo riusciti a creare qualcosa di speciale fino a conquistare la promozione. Quest’anno abbiamo iniziato con il giusto spirito e tanto impegno. Ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio: l’obiettivo resta quello di centrare la salvezza nel migliore dei modi. A livello personale, voglio dare tutto per aiutare l’Entella a raggiungere la permanenza in Serie B. Sarà difficile, perché questo è un campionato complicato: sia la salvezza che i playoff sono traguardi duri da ottenere, ma il mio obiettivo è contribuire alla salvezza nel miglior modo possibile".