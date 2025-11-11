TMW Fiorentina, la soluzione di Nela: "I giocatori si parlino: solo loro possono venirne fuori"

L'ex calciatore Sebino Nela nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, ha parlato anche della delicata situazione in casa della Fiorentina.

Quanto rischia la Fiorentina?

"Una squadra non abituata a lottare per la retrocessione di solito rischia molto. Rimango della mia idea: la Fiorentina rimane una buona squadra. Non sono fra quelli che danno sempre colpa agli allenatori. Grande responsabilità è dei giocatori in campo. Poi se qualcuno ha fatto passare un calciatore per fortissimo non è colpa di nessuno e qualcuno avrà sbagliato. Forse c'è qualche criticità in difesa o a centrocampo, possiamo prendere tutti i reparti per trovare cose che non vanno bene. Come dico sempre: tutti fuori dallo spogliatoio, dall'allenatore ai dirigenti. Parlassero fra loro i giocatori, solo loro possono venire fuori da situazioni così complicate".

Cosa ne pensi delle dimissioni di Pradé?

"Avrà valutato tutto bene, probabilmente non era più il caso di rimanere lì. Non conosco a fondo la società, ma mi sembra che di critiche ce ne fossero state. Dare le dimissioni è anche un modo per dire: ho fatto quello che ho potuto, ma è arrivato il momento in cui ci possiamo anche lasciare. Non darei colpe solo ad una persona. Dobbiamo anche considerare l'assenza del Presidente".