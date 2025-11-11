Udinese, Palma: "Nessuna pressione all'esordio. Sassuolo? Da solo dopo avrei fatto fatica"

Che cosa ha provato al momento del suo esordio in Serie A? "Ero sicuramente agitato prima della partita, ma poi in campo non ho sentito nessuna pressione, perché è quello che amo e che faccio da sempre". Parla così Matteo Palma, difensore dell'Udinese, ai microfoni di TV12, ripercorrendo ciò che ha provato al suo esordio: "Le cose sono cambiate l’anno scorso, quando sono entrato stabilmente in prima squadra e sono passato dal giocare con gente della mia età a giocare con chi fa il professionista da anni. Anche nella mia vita è tutto diverso: prima ero un ragazzo qualsiasi che inseguiva un sogno, ora sono qui. Non sono ancora arrivato però, cerco di dare il massimo ogni giorno. Lo scorso anno il preparatore mi costringeva a fare tantissima palestra perché ero uno dei più magri. Mi sono allenato tanto, nemmeno in vacanza ho mollato e quando siamo tornati tutto lo staff era impressionato dal mio fisico".

Come ha vissuto la settimana dopo la sua deludente gara contro il Sassuolo?

"Da solo avrei fatto fatica, ma per fortuna compagni, familiari e procuratori mi hanno tutti dato una grande mano. Soprattutto i compagni in allenamento mi hanno sostenuto, dicendomi di guardare subito avanti e dimenticare quella partita. È quello che ho fatto e mi ha aiutato tanto, ho pensato solo ad allenarmi e a fare bene la partita dopo".

