Arezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"
Emiliano Pattarello, attaccante dell'Arezzo, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "L'obiettivo dell'Arezzo è vincere il campionato? Sì, ormai dopo 13 giornate non possiamo più nasconderci, la squadra è stata costruita per questo e ci proveremo fino all'ultimo".
Nell'ultimo turno avete perso la vetta della classifica
"Sì, col pareggio con il Perugia siamo sotto di un punto ma il campionato è ancora lungo, vedremo alla fine che la spunterà"
Diciotto gol nello scorso campionato, l'obiettivo è fare ancora meglio?
"Sì anche se non sarà facile. L'obiettivo è sempre migliorarsi, ma sono concentrato sull'obiettivo della squadra".
Ravenna e Ascoli, chi temi di più per la promozione?
"Sono due corazzate, l'Ascoli ha più qualità nel palleggio ma sono due belle realtà e lo stanno dimostrando".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.