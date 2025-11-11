TMW Arezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"

Emiliano Pattarello, attaccante dell'Arezzo, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "L'obiettivo dell'Arezzo è vincere il campionato? Sì, ormai dopo 13 giornate non possiamo più nasconderci, la squadra è stata costruita per questo e ci proveremo fino all'ultimo".

Nell'ultimo turno avete perso la vetta della classifica

"Sì, col pareggio con il Perugia siamo sotto di un punto ma il campionato è ancora lungo, vedremo alla fine che la spunterà"

Diciotto gol nello scorso campionato, l'obiettivo è fare ancora meglio?

"Sì anche se non sarà facile. L'obiettivo è sempre migliorarsi, ma sono concentrato sull'obiettivo della squadra".

Ravenna e Ascoli, chi temi di più per la promozione?

"Sono due corazzate, l'Ascoli ha più qualità nel palleggio ma sono due belle realtà e lo stanno dimostrando".