Successo numero 300 in Serie A per Spalletti: è il quarto a riuscirci da allenatore
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La vittoria per 2-0 della Juventus sul Genoa è un successo particolare per Luciano Spalletti, che ha raggiunto così quota 300 in Serie A. Come riportato da OptaPaolo, il tecnico di Certaldo è il quarto a riuscirci dopo Giovanni Trapattoni, che è arrivato a 352 successi, Massimiliano Allegri, per il momento fermo a 320, e Nereo Rocco, che ha chiuso a 302.
A Spalletti ha sicuramente fatto piacere essere entrato all'interno di questa speciale classifica, anche se ai microfoni di Sky Sport ha risposto ironicamente una volta che gli è stato fatto notare: "Significa che sono diventato vecchio...", ha dichiarato con un sorriso sincero.
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