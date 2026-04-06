Successo numero 300 in Serie A per Spalletti: è il quarto a riuscirci da allenatore

La vittoria per 2-0 della Juventus sul Genoa è un successo particolare per Luciano Spalletti, che ha raggiunto così quota 300 in Serie A. Come riportato da OptaPaolo, il tecnico di Certaldo è il quarto a riuscirci dopo Giovanni Trapattoni, che è arrivato a 352 successi, Massimiliano Allegri, per il momento fermo a 320, e Nereo Rocco, che ha chiuso a 302.

A Spalletti ha sicuramente fatto piacere essere entrato all'interno di questa speciale classifica, anche se ai microfoni di Sky Sport ha risposto ironicamente una volta che gli è stato fatto notare: "Significa che sono diventato vecchio...", ha dichiarato con un sorriso sincero.